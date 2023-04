La reina Letizia ha calificado el hábito de fumar como "una enfermedad" y ha defendido que aumentar el precio del tabaco puede ser una buena estrategia para "reducir su consumo".

"Fumar no es un hábito, es una enfermedad. Y debemos ayudar a quienes la padecen", ha resaltado Letizia durante la inauguración de la novena edición de la European Conference on Tobacco or Health (ECToH, por sus siglas en inglés), que se está celebrando en IFEMA, en Madrid.

La reina ha advertido de que tanto fumar tabaco tradicional como los "nuevos productos no combustibles", como vapear los cigarrillos electrónicos, "causan enfermedades muy graves".

También se ha referido a los ingredientes del tabaco que lo hacen tan dañino y adictivo: "Estoy segura de que ninguno de los que estáis hoy aquí iría a la cafetería y pediría un cóctel de amoníaco, cadmio, alquitrán, hidrógeno, potasio, colina, monóxido de carbono, acetona, arsénico, cianuro de hidrógeno, nicotina y formaldehído, entre otros ingredientes. ¿Verdad?".

En este punto, se ha referido a los "costes" que tiene el tabaco en muchos aspectos de la vida y los ha comparado con los beneficios que genera la industria tabaquera: "Sabemos que en España los costes de las enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, laborales, sanitarias, medicamentos, incapacidades, pérdida de productividad, tabaquismo pasivo, efectos nocivos... son tres veces superiores a los de los ingresos fiscales que genera la industria. Esto es indiscutible".

Por ello, y para atajar la "epidemia" de tabaquismo, Letizia ha instado a tener "inteligencia, unidad y una estrategia coordinada que integre medidas de prevención, legales y asistenciales, así como políticas de control que tengan el potencial de reducir su impacto negativo en la salud". Entre estas medidas, ha argumentado que "aumentar el precio del tabaco reduce su consumo".

Letizia, que se reunirá este miércoles con 100 líderes juveniles contra el tabaco, ha terminado su intervención sosteniendo que los jóvenes "tienen un papel muy importante a la hora de liderar el movimiento para conseguir que el consumo de tabaco deje de ser la principal causa de muerte evitable en el mundo".

"Aquellos de nosotros que en muchas ocasiones durante nuestra juventud no éramos conscientes del riesgo asociado al tabaco y a los productos de nicotina, hubiéramos deseado tener toda la información y toda la capacidad que los jóvenes tienen hoy para percibir la realidad", ha afirmado.