El Tribunal Constitucional ha tumbado el recurso de Jordi Turull contra la sentencia del procés. De este modo, confirma la condena de sedición y malversación que el Tribunal Supremo le impuso al exportavoz de la Generalitat 12 años de prisión.

Se trata del primer recurso contra el procés que ha sido rechazado por el TC. De este modo, se abre la puerta a un nuevo recurso, y se agotan las alternativas en España: Turull podrá ahora presentarse ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. De confirmarse este hecho en los demás condenados, todos ellos también podrían optar por esta vía.

El recurso ha sido rechazado por siete jueces, frente a dos que sí lo han apoyado: los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol y Maria Luisa Balaguer. La sentencia fue dictada el pasado 14 de octubre de 2019, y supone un antecedente con lo que puede pasar con el resto de condenados, que posteriormente podrán solicitar una demanda por vulneración de derechos humanos ante el tribunal europeo.

No obstante, sí había un antecedente en cuanto a los recursos, cuando los magistrados del Constitucional también tumbaron los recursos de los exconsellers Carles Mundó y Meritxell Borràs. Ahora bien, a diferencia de los anteriores casos, se trata de la primera vez que se abordan los delitos de sedición y malversación, puesto que hasta la fecha solo se había pronunciado respecto de la desobediencia.

La sentencia, cuyo ponente es el magistrado Pedro González-Trevijano, considera que el tipo penal del delito de sedición no adolece de un grado de vaguedad que impida su aplicación. Por ello, el Supremo no ha llevado a cabo una aplicación analógica 'in malam parte' (perjudicial para la parte) de dicho tipo penal.