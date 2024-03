Dani Alves dormirá al menos una noche más en prisión, al no haber podido depositar este jueves la fianza de un millón de euros que le ha impuesto la Audiencia de Barcelona para salir en libertad hasta que sea firme la sentencia que le condenó a cuatro años y medio de cárcel por agresión sexual.

Aunque tenía de plazo hasta las 14:00 horas para entregar dicha suma en la cuenta de consignaciones del juzgado, no ha podido hacerla efectiva a lo largo de la mañana de este jueves, por lo que permanecerá de momento en la cárcel de Brians 2 y el viernes arrancará de nuevo el periodo en el que puede entregarla.

El responsable de tribunales de laSexta, Alfonso Pérez Medina, ha explicado qué está pasando para que Alves aún no haya conseguido el dinero que necesita para salir de la cárcel. "Nadie le presta ese dinero. El padre de Neymar ha sido muy claro con que no le va a prestar ese millón de euros", ha contado. Por otro lado, Pérez Medina ha añadido que "Dani Alves tiene todas las cuentas embargadas en Brasil por un conflicto que tiene con su exmujer" y que, por tanto, "a día de hoy el futbolista no tiene liquidez".

El padre de Neymar niega que vaya a prestarle el millón de euros

Esta misma tarde el padre del futbolista brasileño Neymar, Neymar da Silva Santos, ha rechazado que vaya a otorgar a Dani Alves el millón de euros que necesita para pagar la fianza de la libertad provisional. Según informó 'La Vanguardia', el futbolista había recurrido al padre de su excompañero en el FC Barcelona, PSG y la selección brasileña para abonar la fianza después de que ya recurriera a él hace unos meses para hacer frente a la multa de 150.000 euros de indemnización a la víctima que le sirvió como atenuante para rebajar su condena hasta los cuatro años y medio.

"Que todos lo sepan, al principio ayudé a Dani Alves, sin ninguna vinculación a ningún proceso", ha reconocido Neymar da Silva en un comunicado tras las especulaciones de que pudiera volver a ayudar al exfutbolista.

No obstante, ha destacado que "en este segundo momento" y "en una situación distinta a la anterior, en la que la justicia española ya se ha pronunciado sobre la condena" no contará con su apoyo: "Se especula e intenta asociar mi nombre y el de mi hijo a un asunto que hoy ya no es nuestra responsabilidad", ha expuesto.

Hacienda le debe dinero a Alves

El periodista Alfonso Pérez Medina ha explicado que Hacienda tiene que hacer un pago de al menos dos millones de euros a Alves. "Que nos conste al menos hay una sentencia del octubre pasado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Le daba la razón al futbolista frente a Hacienda, alrededor de dos millones de euros", ha comentado.

De todas formas, el periodista ha insistido en que "no es una sentencia firme". "Cabe recurso, por tanto, ante el Tribunal Supremo y eso puede retrasar la ejecución y que tenga ese dinero disponible", ha añadido.