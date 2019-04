Colau ve "arrogancia" en ciertas formas de expresarse de Podemos y Pablo Iglesias

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha recalcado en el libro 'Ada, la rebelión democrática', las diferencias existentes entre Podemos y ella. "Barcelona en Comú no es Podemos, no lo ha sido nunca", deja claro Colau.

Además, la alcaldesa explica que esto se debe a que hay un cierto estilo de Podemos y de Pablo Iglesias con el que no conectan desde su partido, "quizá la arrogancia o la forma de expresarse", según afirma.

"Si me preguntas si me siento de Podemos, te respondo que no", aclara Colau, que sin embargo sí se siente dentro del contexto político que ha creado el partido de Iglesias, que según ha publicado en Twitter, es el mejor aliado del cambio.

1/2 @ahorapodemos es la mejor noticia en la politica institucional de las últimas décadas, el mejor aliado del cambio. — Ada Colau (@AdaColau) 21 de marzo de 2016

También se ha pronunciado sobre su relación con Pablo Iglesias y Errejón, con los que no tiene ningún problema personal pese a no hablar "casi nunca", dejando claro que tampoco hay "una afinidad especial". a través de las redes sociales ha querido aclarar que ambos "son dos compañeros valientes con los que nos quedan muchas alegrías por conquistar. Le pese a quien le pese".