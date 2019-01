Ciudadanos pide explicaciones al PSOE por fletar autobuses para manifestarse contra la investidura de Moreno

Andalucía ha vivido protestas feministas a las puertas del Parlamento andaluz, y a Vox le ha faltado tiempo para bautizarlas: "No se puede permitir que haya una kale borroka en las puertas", ha señalado Francisco Serrano, líder del partido de extrema derecha en Andalucía.

Ha acudido temprano a la institución andaluza, según ha dicho, por miedo a una agresión: "He tenido que venir temprano para no provocar ser objeto de agresión". Sus palabras han recibido respuesta de puertas para fuera: "Las mujeres somos pacíficas. No podemos dar un paso atrás. No lo van a conseguir".

Movilización que apoya el PSOE, partido que ha fletado varios autobuses desde varias provincias de Andalucía y que ha devuelto así el golpe a Vox. "Kale borroka es querer justificar la violencia hacia las mujeres", ha denunciado Susana Díaz, secretaria general del PSOE andaluz.

Desde Ciudadanos instan al PSOE a explicar los autobuses fletados. "Que lo explique el Pertido Socialista, yo no me dedico a esas cosas", ha señalado Juan Marín, líder de la formación naranja en Andalucía. Para el PP, no es el día para las manifestaciones. En palabras de Juanma Moreno, candidato popular a presidir la Junta: "Hoy es día de manifestación democrática".

Estas protestas no son para Vox solo Kale Borroka, sino también propias de una dictadura feminista. "La dictadura del feminismo radical que quiere imponer que las mujeres están discriminadas", ha cargado Francisco Contreras, miembro del Comité Ejecutivo de Vox en Sevilla. Porque para ellos solo están discriminadas "en Afganistán".