Albert Rivera carga contra el 1-O: "Franco, Fidel Castro y Hugo Chávez también hacían referéndums, pero no son demócratas"

No era un acto de campaña, pero ante unas 2.000 personas Ciudadanos pidió no acudir a votar el domingo. "Que nadie tire su voto a la basura, ¿habéis visto las urnas? Así que no tiréis vuestro voto a la basura", expresó Rivera.

Albert Rivera reclamó a Puigdemont que deje de montar "referéndums caciques": "Franco también hacía referéndums, y Fidel Castro, y el señor Hugo Chávez. Pero no son demócratas. Nosotros, sí".

Y criticó la utilización de los menores para defender el referéndum. "En la manifestacion contra el terrorismo vimos que no respetan ni a los muertos, pero es que ahora nos hemos enterado que no respetan a los niños", opinó.

Aunque el discurso más apasionado lo hizo Inés Arrimadas. "Yo creo que para las próximas elecciones, la CUP no tiene que buscarse candidato porque ya lo tiene, es Puigdemont. Es el más cupero de Cataluña", dijo sobre el President.

La jefa de la oposición en Cataluña acusó al Govern de liquidar la democracia: "Se cargaron de un plumazo la autonomía y Lol que vamos a vivir en las próximas horas es un fraude democrático". Además , les critica por precintar las instituciones y encender la calle: "Enfrentar a los ciudadanos de Cataluña en la calle, y eso es lo que está haciendo Puigdemont".

Ciudadanos ve en el horizonte unas elecciones autonómicas. "Estoy deseando que se pongan las urnas en Cataluña, las urnas de verdad. Esas urnas a las que Junqueras y Puigdemont le tienen mucho miedo", aventuró. Y vislumbra ya un fin de ciclo nacionalista.