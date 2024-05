Varios centenares de personas se han manifestado este domingo en el centro de Madrid, bajo el lema 'Todas a Colón contra el fascismo', coincidiendo con la convención organizada por Vox 'Europa Viva 24', que reúne en Madrid a líderes internacionales de la ultraderecha.

Está manifestación ha sido convocada por diferente entidades sociales tras conocerse que Madrid reuniría este fin de semana representante políticos como el presidente de la República Argentina, Javier Milei; el ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel, Amichai Chikli; o la diputada de la Asamblea Nacional de Francia y candidata a la presidencia de la República, Marine Le Pen, entre otros.

A modo de protesta, la manifestación, que ha transcurrido entre la Plaza de Colón y Nuevos Ministerios, ha contado con la participación de Franek Broda, destacado activista de la comunidad LGBTIQ+ y sobrino del exprimer ministro polaco Mateusz Morawiecki, quien también ha acudido a 'Europa Viva 24'.

"Mi tío está en Vistalegre y yo estoy aquí para decirle a él y a sus amigos de la extrema derecha que vamos a vencerles en las elecciones europeas del 9 de junio", ha destacado Broda. Asimismo, el acto ha contado con la presencia de la candidata a las elecciones europeas de Podemos, Irene Montero, y la portavoz del partido Isa Serra. "Me apena profundamente y me parece vergonzoso que los recelos del gran empresariado español se hayan quedado en el mismo lugar que las mujeres, es decir, en ningún sitio", ha destacado Montero.

"Creo que ninguna de esas empresas debería, después el 8M o el día del orgullo LGTBI, ponerse un lazo morado o una bandera del colectivo, porque al final lo que están haciendo es lavarle la cara a Milei, no solo a un personaje siniestro, si no a un personaje que no cree en la justicia social ni en los derechos feministas ni en los derechos LGTBI", ha añadido la candidata a las elecciones europeas.

"Cuando supimos que venía lo mejor de cada casa, lo más granado de los movimientos ultra del planeta, decimos empezar a organizarnos y esta llamada ha ido creciendo casi orgánicamente", ha explicado, por su parte, Patricia Martín, directora de campañas de Avaaz, una organización estadounidense defensora de los derechos civiles, además de poner en valor la importancia de las elecciones europeas.