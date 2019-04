Chacón: "La Generalitat dedica 20 millones a embajadas y cero para guarderías"

La exministra y actual secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE, Carme Chacón, está de acuerdo con el expresidente del Gobierno Felipe González en que "la endogamia es muy mala" para los partidos pero discrepa en la "terapia", porque cree que "la elección entre tres candidatos en un partido es más endogámico" que unas primarias abiertas en las que participen dos o tres millones de ciudadanos.



González ha argumentado que, mientras las primarias no sean obligatorias para todos los partidos, es inevitable que se manipulen y la exministra, aunque está de acuerdo en que deben ser obligatorias por ley, defiende que para que eso llegue el PSOE debe hacerlas. "Si lo decimos tenemos que hacerlo, seré cansina pero soy coherente", ha dicho, en 'Espejo Público'.



Es más, ha afirmado que le habría gustado que se hiciesen primarias en el PSM pero asume que "parecer ser que no ha dado tiempo" y ha argumentado que ella no está en el órgano que decide si hay que hacer una excepción. Además, ha distinguido entre las primarias entre militantes, "como las que ganó Pedro Sánchez" para liderar el partido, y las primarias abiertas a todos los ciudadanos, que son las que ella defiende "siempre que se pueda", "en Madrid, fuera de Madrid y para las elecciones generales".



Chacón ha aprovechado para lanzar una crítica al Gobierno afirmando que "es verdad que la democracia no siempre da los mejores gobernantes, ahí está Mariano Rajoy, pero sin democracia las cosas fallan". Preguntada entonces si no teme que de cara a las elecciones generales pueda hacerse también una excepción, Chacón ha replicado que las primarias para ser candidato a la Moncloa "no están en cuestión, y tienen incluso fecha -el domingo 26 de julio-.



La exministra, que aspiró a liderar el PSOE y perdió frente a Alfredo Pérez Rubalcaba en 2012, cree que su partido ha perdido dos años en su tarea de abrirse a la sociedad. No obstante, no ha avanzado si se presentará a esas primarias -tampoco lo ha descartado-- y se ha limitado a decir que está "muy a gusto" trabajando con Sánchez en la Secretaría de Relaciones Internacionales, que este fin de semana organiza una cumbre de líderes socialistas europeos para apostar por políticas de más y mejor empleo.



Chacón también ha criticado la gestión de Artur Mas al frent de la Generalitat, "Se dedican 20 millones a embajadas y cero para guarderías", ha dicho. Además, Chachón ha subrayado que, para ella, "el modelo territorial está agotado" pero hay soluciones que pasan por "el diálogo".