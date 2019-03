Chacón avisa al PSOE que no tiene todo "el tiempo del mundo" para hacer primarias

La exministra de Defensa Carme Chacón ha advertido de que "el socialismo no puede dar la impresión de que, en medio de tanta destrucción y sufrimiento acelerado", en referencia a los recortes que está acometiendo el Gobierno, "se da todo el tiempo del mundo porque mucha gente no lo tiene". Las declaraciones de Chacón se producen un día después de que la dirección federal del PSOE anunciase que no tiene previsto adelantar las primarias

Chacón: "Los recortes son sólo una parte de la política de la derecha"

"En nuestro país nunca se ha destruido tanto en tan poco tiempo ni en tan poco tiempo se ha causado tanto dolor ni tanto sufrimiento. La historia se ha acelerado: hoy un año equivale a lustros de otras épocas. El socialismo no puede dar la impresión de que en medio de tanta destrucción y sufrimiento acelerado se da todo el tiempo del mundo porque mucha gente no lo tiene", ha afirmado Chacón durante su presentación del alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, en un desayuno informativo en Madrid.



Así pues, y aunque ha reconocido que "de la política alemana depende buena parte del destino de nuestro país", la actual diputada del PSC ha subrayado que no se puede esperar a ver qué ocurre en las elecciones alemanas del próximo año, sino que "más allá de los deseos de la victoria" del SPD, es necesario "buscar fórmulas de ser relevantes para el destino de España sin ser alemanes".



En este sentido, ha manifestado que hay "cosas relevantes" que hacer frente a la política que está llevando a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy porque, según ha avisado, "nos equivocamos si pensamos que la derecha sólo hace recortes", sino que éstos son "sólo una parte de la política de la derecha".



"Convertir en mercancías la sanidad, la educación, la justicia es una apuesta política dura, como lo es alentar el conflicto territorial y lingüístico, como lo es volver a la religión obligatoria en las aulas, como es perseguir a las mujeres que abortan", ha manifestado.



Así pues, Chacón ha ensalzado al alcalde de Zaragoza porque considera que "no se resigna, tiene ideas y las pone sobre la mesa", algo que, a su juicio, "es de agradecer", por lo que le ha dado las gracias.



Una vez que el regidor zaragozano ha tomado la palabra, ha agradecido las palabras que le ha dedicado la exministra, sobre la que ha dicho que "llegará a ser, podrá ser, por qué no, presidenta del Gobierno". Al ser preguntado después, ha asegurado que ve a Chacón como alternativa" al actual secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.