Castedo dice que si no fuera inocente no soportaría lo que está "aguantando"

Castedo ha hecho estas declaraciones tras el acto del día de la Policía Nacional en el alicantino castillo de Santa Bárbara, a preguntas de los periodistas dos días después de un tenso pleno municipal en el que varios centenares de personas pidieron a gritos su marcha por su doble imputación en las causas sobre el Plan General de Ordenación Urbana y el planeamiento del barrio de Rabasa.

Tras subrayar que se siente respaldada "absolutamente" y "en todo momento" por el presidente de la Generalitat Valenciana y del PPCV, Alberto Fabra, la popular ha repetido hasta en tres ocasiones: "si yo no fuera inocente, usted se cree que yo estaría aguando lo que estoy aguantando".

Sobre si volverá a ser candidata del PP a las próximas elecciones pese a su situación judicial, Castedo ha recordado que la decisión "no depende" de ella sino "del partido". "Yo pertenezco y me someto a la disciplina del partido, como lo he hecho siempre", ha apuntado antes de añadir que, por ser una capital de provincia, esa determinación la adoptará la dirección nacional de Madrid, "a partir de las propuestas de las comunidades".

Sobre la protesta vecinal en su contra

Ha rechazado valorar sus dos imputaciones judiciales y sí que ha comentado la protesta en la plaza del ayuntamiento del pasado martes coincidiendo con el pleno.

Para la alcaldesa del PP, no fueron los vecinos de la ciudad los que se manifestaron en su contra sino "personajes" pertenecientes a los partidos políticos "Podemos, IU y Compromís" llegados en autobús y otros medios desde Valencia y poblaciones más próximas, como San Vicente del Raspeig, El Campello y Mutxamel. "No hablen de vecinos y lo mezclen con lo que pasó en la plaza del ayuntamiento porque no es correcto", ha recalcado.

En su opinión, el empeño de esos tres partidos de izquierdas por que dimita refleja tanto que "algo les preocupa y mucho" como que desean "ganar de una manera agresiva lo que fueron incapaces de conseguir de manera democrática".

"Si realmente consideran que políticamente no tengo ningún futuro, la pregunta es por qué están tan preocupados con la alcaldesa de Alicante, por qué tanta prisa en que yo dimita en este momento. Seguramente tiene una respuesta y todos asistiremos a esa contestación", ha apuntado dando a entender que mantiene un alto grado de apoyo electoral en la ciudad.