Casi 90.000 personas en el concierto por la independencia catalana

El concierto del Camp Nou, que durante más de seis horas ha clamado por el proceso soberanista de Cataluña, ha concluido con la interpretación sobre el escenario de "Tossudament alçats", cantado por Lluís Llach y todos los artistas que han participado en este recital reivindicativo.

Cerca de 90.000 personas han asistido al denominado "Concierto por la Libertad", en el que más de 400 artistas han actuado e interpretado alrededor de 40 canciones, convertidas de manera global en himno en favor del proceso soberanista de Cataluña y del "derecho a decidir".

Una marea de banderas esteladas y continuos gritos de "independencia" han acompañado la velada del Camp Nou, que ha concluido pasadas las 2 de la madrugada de este domingo tras arrancar poco después de las 20.00 horas con la Cobla de Cambra de Catalunya entonando la sardana "Juny".

La propia Cobla de Cambra ha acompañado al músico Pascal Comelade y al poeta Enric Casasses en su versión del poema de Joan Salvat Papasseit "Sense el ressò del dring". Pere Jou, cantante de Quart Primera, el cantante pop Andreu Rifé, Joan Dausà y Jofre Bardagí, han cantado "Qualsevol nit pot sortir el sol", la popular canción de Jaume Sisa, con el apoyo del coro del público y una protagonista inesperada, una golondrina que ha sobrevolado el campo.

En una de las múltiples intervenciones, que han roto continuamente el ritmo del concierto, el ex presidente de la Academia del Cine Catalán Joel Joan ha pedido que "sea la última vez que tengamos que llenar el Camp Nou para pedir la libertad". Su intervención ha dado paso a la primera actuación estelar de la noche, unos reunidos Sopa de Cabra con "Camins", uno de los himnos del rock catalán.

Gerard Quintana, el cantante de los Sopa, ha concluido pidiendo "una libertad en la que quepamos todos, una libertad sin recortes, con una enseñanza, una cultura, unos medios públicos, con solidaridad con la gente que es desalojada injustamente, con los que sufren, esa es la libertad que queremos".

No ha sido la única referencia a las exigencias sociales. Lídia Pujol se ha mostrado "a favor del derecho a decidir, de la independencia y de un país sin recortes".

Tampoco ha sido el único himno generacional de la noche, pues poco después ha llegado "Boig per tu" (Sau) cantado por Pep Sala y por un aclamado de manera especial Dyango; la versión que Jordi Batiste, Meritxell Gené y Amadeu Casas han ofrecido del "Blowin' in the wind" de Bob Dylan; o la interpretada por Pau Alabajos y Cesk Freixas de "Al vent", de Raimon.

Luego Maria del Mar Bonet, con la Elèctrica Dharma, ha cantado "Què volen aquesta gent?", un tema que la mallorquina compuso en 1968 como denuncia de la represión franquista; y la Companyia Elèctrica Dharma ha ofrecido su versión instrumental de la canción popular catalana del siglo XVI "La presó del rei de França", hoy convertida en un himno azulgrana, y que ha puesto a saltar a todo el estadio, incluido al conseller de la Presidencia, Francesc Homs.

El veterano Peret, que ha interpretado un sentido "L'emigrant" y "Ella tiene poder", y los nuevos representantes de la música gitana catalana Sabor de Gràcia han puesto el acento rumbero a la fiesta del Camp Nou, e incluso estos últimos se han atrevido a "rumbear" "L'estaca" de Lluís Llach.