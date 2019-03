Carmena está "contenta" aunque echa de menos "el paraíso" de su jubilación

Ni se arrepiente de haberse presentado a alcaldesa, ni es infeliz. Manuela Carmena quita hierro a la polémica suscitada por el libro en el que habla de su nueva vida como alcaldesa.

"Cada día que pasa me encuentro con más razón para estar haciendo lo que hago", admite la alcaldesa de Madrid.

Las alarmas han saltado con la publicación de un libro de Maruja Torres. Un repaso a su vida pasada y actual en el que, además de hablar, por ejemplo, de su trabajo como jueza, la alcaldesa confiesa:

"Todo esto es absolutamente excesivo. Me desborda. No soy feliz ahora y eso no es bueno. Si pudiera rebobinar a febrero pasado mantendría mi 'NO' inicial a presentarme a alcaldesa.No me siento yo", dice.

Pero Manuela quiere dejar claro que esas reflexiones tienen un por qué: las hizo el verano pasado, cuando sus vacaciones estuvieron en el punto de mira de algunos periódicos.

Una explicación que también ha creído oportuno dar la autora del libro, Maruja Torres. En el bando de los que restan importancia a estas palabras está Pablo Iglesias, que al hilo del cansancio se ha sacado esta comparación de la manga.

"Ya les gustaría a algunos que estuviera cansada. A quien yo veo cansada es a Aguirre", afirmaba el líder de Podemos. Cansada o no, Aguirre sí ha estado es poco habladora porque, en contra de lo que suele hacer, ha preferido no replicar a la alcaldesa .