Carlos Floriano: "Lo que haga Bárcenas nos preocupa cero"

Ha acusado además al líder de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, de estar en "connivencia" con "las mentiras de un presunto delincuente", después de que el secretario de general del PSOE haya pedido hoy la inmediata dimisión del presidente del Gobierno y le haya reprochado, a su vez, su "connivencia con un delincuente".

Floriano se ha referido así en declaraciones a periodistas a la publicación, en el diario 'El Mundo', de a serie de mensajes de teléfono móvil con supuestos diálogos de Bárcenas o su esposa con Rajoy en diferentes fechas de los últimos años.

Ha afirmado con rotundidad que los mensajes publicados "son la prueba material de un intento de chantaje" que hizo Bárcenas a Rajoy en privado y "del que no obtuvo nada", por lo que ahora está intentando hacerlo "a la luz pública".

Ha indicado que "no va a obtener ningún resultado de ese chantaje" y que ni el PP ni Rajoy cederán a la "presión o coacción" porque con ellos "se han acabado ya, a diferencia de lo que ocurría en otra época con el señor Rubalcaba, los policías, fiscales o jueces a la carta, aquí todos somos iguales ante la ley". "Siempre hemos hecho las cosas bien, por eso no tememos absolutamente nada de lo que el señor Bárcenas o nadie pueda hacer", ha aseverado.

Ha hecho hincapié en que "la realidad demuestra que en ese intento de chantaje de Bárcenas en privado no consiguió absolutamente nada" y por eso está en prisión preventiva, "es sospechoso de determinados delitos y nadie le ha protegido".

Los populares consideran que Bárcenas ha "montado" ahora esta situación en público para "desviar la atención" sobre su causa penal y sobre "la imposibilidad que tiene de explicar el origen de los millones que hay en Suiza", y ha recordado que es el extesorero quien tiene cuentas en ese país y no el PP.

Ha criticado que Rubalcaba "en su desesperación se dedique a pedir dimisiones" y cree que lo hace "desde la connivencia con las mentiras de un presunto delincuente", por lo que considera que puede ser un intento de "renacer de sus cenizas" porque en las filas socialistas le piden a él la dimisión.

Ha manifestado que les da "igual" que puedan aparecer nuevas informaciones de este tipo porque en el partido han hecho las cosas bien y ha insistido en que Bárcenas "está traicionando y engañando a todo el mundo", por lo que los ciudadanos "sabrán ver y valorar que tienen un presidente del Gobierno que no cede a chantajes".

Floriano ha dicho que Rajoy no va a modificar su agenda y ha explicado que mantienen la tranquilidad "de quien no tiene absolutamente nada que esconder", por lo que entiende que los ciudadanos que confiaron en el PP pueden estar "orgullosos" de un partido y un presidente "que no cede a chantajes".