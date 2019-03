El cardenal Cañizares: "¿Esta invasión de emigrantes y de refugiados es trigo limpio?"

LO CALIFICA DE "CABALLO DE TROYA DE LAS NUEVAS SOCIEDADES"

El arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha arremetido contra la llegada masiva de refugiados sirios porque desconfía de ellos. Y no sólo eso, porque Cañizares también ha hablado sobre la pobreza, que en su opinión no ha aumentado durante la última legislatura. Para el arzobispo no hay más gente en nuestro país que necesite ayuda.