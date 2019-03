Cañete: "Si he ofendido a alguien con mis palabras desafortunadas, pido disculpas"

El cabeza de lista del PP a las europeas, Miguel Arias Cañete, ha pedido disculpas por sus declaraciones sobre la superioridad intelectual y el machismo, ha reconocido que estuvo desafortunado y ha asegurado que siempre ha valorado igual a hombres y mujeres



En una entrevista, Cañete ha querido así zanjar la polémica que inició la pasada semana cuando señaló -en una entrevista en Antena 3- que debatir con una mujer es "muy complicado" y sugirió que en su cara a cara con la socialista Elena Valenciano no había querido mostrar su "superioridad" intelectual para no parecer "machista".



Ha asegurado que "desde luego que no" es machista y ha criticado que "algunos" estén intentando dar una imagen "equivocada" de él, porque los que le conocen saben que "siempre" ha valorado "igual" a las personas, "mujeres u hombres" y su trayectoria personal, profesional y política así lo demuestran. No obstante ha admitido que "está claro" que estuvo "desafortunado" en la manera de expresarse y ha añadido que, en todo caso, si ha ofendido a alguien con sus palabras pide disculpas.



Miguel Arias Cañete ha esperado hasta hoy para hacerlo porque, según ha asegurado, quería expresar estas disculpas desde un medio de comunicación con "gran audiencia" y no en un mitin, y también porque, ha admitido, "no esperaba tanta polémica". "La verdad es que me expresé mal, ciertamente", ha insistido el candidato de los populares, quien ha asegurado por otra parte que "en absoluto" se le ha impuesto desde el PP una "ley del silencio" desde que hizo esas afirmaciones. "No me han mandado absolutamente nada", ha señalado. Y ha insistido en que tuvo la "mala suerte" de utilizar una "expresión desafortunada" para decir "una cosa distinta".



Ante las preguntas de si sus palabras pueden afectar a sus opciones como comisario europeo, Miguel Arias Cañete ha asegurado que en este momento tiene la cabeza solamente en ganar las elecciones y en hablar de Europa por toda España.



Lo que le preocupa, asegura, es que el PP gane los comicios y que en un Parlamento Europeo como el que se va a configurar, que va a ser de una "enorme diversidad política" y con "intereses contradictorios", el Partido Popular Europeo "sea el referente" para los grandes acuerdos que se necesitan para seguir construyendo Europa. "Las demás cosas me preocupan muchísimo menos", ha continuado el cabeza de lista del PP, quien ha reiterado que, "en estos momentos", no tiene aspiraciones de ser comisario.



En cualquier caso, ha admitido que es "muy importante" para un país contar con un comisario europeo, porque aunque tiene "independencia absoluta" siempre hay "sensibilidades". Miguel Arias Cañete ha justificado su uso continuo de papeles durante su debate contra Elena Valenciano en su "deseo de precisión absoluta". Un deseo que, ha admitido, "en política no sirve para nada". "Funciono mil veces mejor sin papeles", ha continuado Cañete, quien ha señalado que en esta campaña aplica "la técnica del tenis", la de "jugar cada tanto" como hace Rafael Nadal, que "pierde cinco y va por el sexto a ver si recupera". "Hay que tener más moral que el alcoyano", ha añadido.