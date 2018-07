Camps se autocorrige en el juicio tras afirmar que le mandaron a 'el Bigotes' desde Madrid: "Fue Zaplana"

El expresidente valenciano Francisco Camps ha asegurado hoy en el juicio de Gürtel que "es absurdo" que él y el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino ordenasen el presunto sistema de financiación ilegal y que "nunca jamás" se reunió con empresarios ni les ordenó que pagasen actos electorales del PP.

"Niego la mayor. Jamás habría defendido o permitido un sistema de este tipo", ha dicho Camps en su declaración como testigo en el juicio a la rama valenciana de la Gürtel, que celebra la Audiencia Nacional, en la que ha desmentido la versión que aportó el acusado y entonces secretario general del PP valenciano Ricardo Costa.

Camps ha dicho que el entonces secretario general del PP, Ricardo Costa, nunca le dijo que el partido estaba pagando la deuda contraída con la Gürtel con facturas falsas giradas a empresarios por servicios electorales que no habían realizado. "No solo no me dio cuenta de ninguna irregularidad, sino que cuando saltó esta cuestión yo llamé al señor Costa para decirle 'qué es lo que está pasando' y me dijo: No te preocupes presidente, esto está perfectamente ordenado. Son falsedades".

Y ha añadido: "Alguien tiene que explicarnos por qué ha mentido durante 9 años a un juez del tribunal superior de justicia de valencia (...) Durante 9 años yo a todo el mundo le escuché exactamente lo mismo: que eso no era verdad". Camps ha querido dejar claro que en el PP "nadie se ha enriquecido nunca jamás".

En relación a la reunión que, según Costa, éste mantuvo con el extesorero del PP Luis Bárcenas en la sede nacional del partido en la que le transmitió este supuesto sistema irregular de financiación, Camps ha dicho que no es posible que se produjese porque está "completamente convencido" de que el presidente o el secretario general del partido, que eran "sus interlocutores", se lo hubiesen contado.

Por otra parte, ha señalado que en 2002 el entonces presidente del partido en Valencia Eduardo Zaplana envió al acusado Álvaro Pérez, El Bigotes -responsable de la trama en Valencia-, para encargarse del montaje de los actos del partido. "Sinceramente, no lo sé", ha dicho a la pregunta sobre quién llevaba los temas económicos en el partido, aunque ha supuesto que el secretario general (entonces Costa) "es el que llevaba la llevanza económica del partido".