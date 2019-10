El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha asegurado que hay quien habría preferido que se aplicara la Ley de Seguridad Nacional: "Pero yo no puedo permitirlo", y ha descartado dimitir en este momento, porque según él sería una irresponsabilidad.

En una entrevista en La Vanguardia, Buch ha defendido que su obligación es demostrar "voluntad de autogobierno y responsabilidad política", ya que considera para ser un Estado hay que tener seguridad.

Ha sostenido que los Mossos d'Esquadra tienen "un nivel de autocrítica altísimo", que a su juicio es necesaria para mantener la confianza de la sociedad catalana, y ha apuntado que si no se hiciera esta autocrítica se vería obligado a dimitir.

Buch ha reclamado que el cuerpo no esté bajo el foco político, al ser preguntado por una posible comisión de investigación en el Parlament sobre los disturbios tras la sentencia, y ha añadido que no tiene inconveniente en ir a la Cámara a dar explicaciones, pero "que no se convierta en un show".

El conseller ha afirmado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "en algún momento puede haber mostrado dudas sobre actuaciones concretas" de los Mossos, y ha descartado que cuestione el trabajo del cuerpo.