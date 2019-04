Bronca en el Congreso entre un diputado del PP y Pablo Iglesias: "¿Quieres que vaya o qué?"

Podemos ha denunciado actitudes "muy agresivas", "malas formas" por parte de diputados del PP en la sesión de control al Gobierno, e incluso hablan de amenazas, pero el partido morado avisa de que no se va a arredrar: "No nos vamos a amilanar", ha dicho Iñigo Errejón.

El episodio de tensión en el hemiciclo se produjo en la pregunta del portavoz de En Marea, Antón Gómez Reino, al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre el fichaje del exdirector de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa por Red Eléctrica Española, participada por la SEPI.

El diputado de Unidos Podemos aseguró que este nombramiento es un "caso obsceno" de puerta giratoria, de "corrupción legal" e incluso de "omertá" (la ley del silencio de la mafia): "Se trata como siempre de apoyar a la familia, pago de favores por el silencio, retiro dorado, trabajo sucio que pagamos bien", espetó, provocando sonoras protestas de la bancada del PP.

La airada respuesta del PP fue publicitada por diputados de Unidos Podemos en la red social Twitter: "Desmedida reacción de la bancada del PP cuando Antón pregunta por la nueva 'PuertaGiratoria' en Red Eléctrica", escribió la coportavoz de Equo, Rosa Martínez.

El propio Errejón se refirió al tema en la misma red social: "Preguntamos al Gobierno por las puertas giratorias. Se crispa la bancada del PP y uno de ellos llega a decirnos: "¿quieres que vaya o qué?".

Unidos Podemos señala en concreto al portavoz de Deportes del grupo Popular, Ángel Luis González, a quien Irene Montero, portavoz adjunta del partido morado, ha definido como "un poco machirulo". "Le hemos dicho que se tranquilice, que baje el tono y que hable con educación", ha añadido.

Ya en los pasillos, el portavoz de Podemos ha insistido en que algún diputado del PP había amenazado con "bajar" a los escaños de la formación morada. "No me ha gustado que nos señalaran --ha dicho--. Esas formas sobran en el Parlamento, pero no nos vamos a amilanar".

De hecho, los diputados de Unidos Podemos también respondieron a las protestas del PP en el hemiciclo para, según la versión de Errejón, decir al Grupo Popular que esa actitud "está fuera de lugar".

Al término del debate, ha sido el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quien ha criticado la "actitud muy agresiva por parte de algunos diputados del PP, a los que achaca "muchísima agresividad" y "gestos ostentosos señalando".

Tanto Iglesias como su jefa de gabinete atribuyen esta actitud del PP a que "les molesta" que se denuncie en el Congreso la "corrupción" que supone "colocar a los amigotes", en palabras de Irene Montero. "Quizá no estén acostumbrados a tener enfrente a una oposición de verdad, pero que se vayan acostumbrando", ha añadido el líder de Podemos, quien considera "vergonzoso" que Fernández de Mesa, cuestionado por su papel como delegado en Galicia en la crisis del Prestige, vaya a cobrar ahora 19 veces el salario mínimo.