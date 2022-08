El Gobierno de coalición vuelve a presentar posturas enfrentadas en una nueva polémica. Esta vez, el gesto del rey Felipe VI de no levantarse al paso de la espada de Simón Bolívar durante la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido calificado por Ione Belarra de "inexplicable".

Sin embargo, este martes, Félix Bolaños ha pedido no detenerse en "detalles sin demasiada trascendencia" y "totalmente menores", poniendo el foco en "una nueva etapa" de relaciones con Colombia.

"La solidez y confianza entre España y Colombia es absoluta; buena prueba de ello es la delegación que España mandó a la toma de posesión, encabezada por Su Majestad el rey y acompañado por el ministro de Exteriores", valora Bolaños.

El ministro de Presidencia ha insistido en su petición de "no quedarse en temas que son intrascendentes". Para Belarra, sin embargo, cree que el gesto "merece una disculpa", algo que Miquel Iceta califica como "disparatado".

El ministro de Cultura encuadra este gesto en una "polémica veraniega". "Yo no sé si me pasa una espada por delante no sé si me levanto o no, la verdad. Si me han avisado, igual sí", ha señalado en RNE.

Respuesta de Echenique

En su cuenta de Twitter, el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, se pregunta si la decisión de Felipe VI estaba "refrendada" por el Ministerio de Exteriores, con José Manuel Albares a la cabeza.

"El ministro Bolaños ha dicho que el desplante de Felipe VI a la espada de Bolívar no tiene trascendencia. Sin embargo, fue el único jefe de Estado que no se levantó y se vio en todas las televisiones del mundo", afirma.