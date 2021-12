Un grupo de personas ha irrumpido este lunes en un acto del opositor venezolano Leopoldo López en la Universidad Complutense de Madrid, al grito de "fuera fascistas de la universidad" y portando una pancarta con las palabras "López asesino".

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha compartido un vídeo del momento, en el que se observa a un joven que denuncia que el acto en cuestión se ha celebrado con la única finalidad de "provocar" y argumenta que "apenas han venido estudiantes", mientras un hombre le tacha de "mentiroso" y le espeta: "No representáis a nadie". El mismo joven tacha a López de "golpista" apoyado por los partidos de la derecha españoles.

La número dos del Ayuntamiento de Madrid ha condenado lo ocurrido, aseverando a través de Twitter que "fascismo es intentar amedrentar a quien piensa diferente" y "querer decidir quién tiene derecho a hablar y quién no".

Por su parte, el propio Leopoldo López ha reivindicado que "si en la universidad no hay debate, si en la universidad no hay coraje para que sean las ideas las que puedan calificar o descalificar, y no la violencia, la sociedad está enferma", tal y como se aprecia en el vídeo compartido por Villacís.

También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha condenado lo que ha calificado como un "ataque contra la libertad de expresión en una universidad pública madrileña". "Madrid es la casa de todos, es libertad", ha aseverado la dirigente popular en Twitter.