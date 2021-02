Ya se están dando movimientos políticos en un contexto postelectoral, el de las elecciones catalanas del 14F, donde no obstante aún siguen sin estar claras las alianzas para gobernar. Según el barómetro de laSexta, la mayoría de ciudadanos en Cataluña, un 77,5%, está convencido que habrá algún pacto y no habrá que repetir elecciones.

No lo cree así el 20,7% de los encuestados. Donde no hay unanimidad es en la preferencias de pactos o coaliciones con una división a partes iguales: una, por un gobierno progresista formado por un pacto de izquierdas entre el PSC, Esquerra y En Comú Podem, que apoya el 39,3%, y otra, por un gobierno de cariz independentista con Esquerra, Junts per Catalunya y la CUP, que apoya el 38%.

En este sentido, el 17,7% de las personas preguntada no apoya ninguna de estas dos opciones, y solo un 4,5% prefiere un gobierno en minoría de Esquerra y En Comú Podem con apoyos puntuales de los socialistas catalanes. El barómetro de laSexta también ha preguntado a los encuestados sobre el que será el próximo president del Govern catalán.

Una mayoría cercana al 62% (en concreto, el 61,3%) tiene claro que el próximo president de la Generalitat será Pere Aragonès, el candidato de ERC. Frente a este porcentaje, sólo un 35% considera que será el exministro de Sanidad y candidato del PSC, Salvador Illa, el próximo mandatario catalán. Son datos recogidos esta misma semana en Cataluña.