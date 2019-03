Bárcenas vuelve a hacer su vida ordinaria en la cárcel, ya sale de su celda

El abogado de Luis Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, ha afirmado que su cliente ya sale de su celda. Después de que laSexta Noticias emitiera en exclusiva imágenes suyas en la prisión de Soto del Real, el extesorero del PP decidió no salir de su estancia particular. Sin embargo, ha cambiado de opinión.



Gómez de Liaño ha asegurado que Bárcenas se encuentra algo mejor después de sentirse acosado por las imágenes captadas presumiblemente por otro preso. "Está mucho mejor de ánimo y hace vida ordinaria", ha expresado.



El letrado también ha hablado sobre el pago del vehículo del extesorero que investiga el juez de la audiencia Nacional, Pablo Ruz. Se ingresaron 1.559 euros a una empresa de leasing el 30 de julio a pesar de que Bárcenas tiene todas sus cuentas intervenidas.



No obstante, el abogado ha querido insistir en que, pese a las sospechas de Ruz, el pago está plenamente justificado y que "el banco recomendó que lo hiciera así".



El juez ve indicios de delito, pero parece que Gómez de Liaño no quiere más complicaciones. Su único objetivo en estos momentos es conseguir la libertad provisional para Luis Bárcenas.