Bárcenas pide su libertad y argumenta que "ni se le pasa por la cabeza" fugarse

La defensa del extesorero del PP Luis Bárcenas ha pedido al juez Pablo Ruz que lo deje en libertad porque "ni se le pasa por la cabeza" fugarse dado su importante arraigo en España, no hay riesgo de que destruya pruebas y además ha colaborado en la investigación del caso Gürtel.



En un escrito de petición de libertad presentado al juez del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Bárcenas, que ingresó en prisión incondicional el 27 de junio tras declarar por sus cuentas en Suiza, alega que su situación ha cambiado.



Justifica esta circunstancia porque, según el escrito, "después de estos dos meses largos de prisión preventiva existen razones y garantías que (...) merecen ser calificadas de suficientes para sostener que los riesgos de huida y de inutilización de fuentes de prueba por parte del encausado no existen".



Es más, su letrado indica que Bárcenas "no sólo estará a la plena disposición judicial, sino que hará todo lo posible para preservar cualquier material probatorio relevante que pueda estar a su alcance".



Para el abogado del extesorero, Javier Gómez de Liaño, lo más justo sería que espere en libertad el desarrollo de la instrucción de la causa o que, en todo caso, se le imponga alguna medida cautelar.



Considera el letrado que la prisión incondicional de su defendido es "demasiado drástica" y argumenta que es "indiscutible" que, dada las circunstancias de Bárcenas y la "actitud que ha mantenido desde que fue imputado" y desde que, en febrero, le impusieron la medida cautelar de prohibición de abandonar España y presentarse en el juzgado cada quince días, que cumplió puntualmente.



A su juicio, la probabilidad de que intente marcharse de España es muy "improbable" y esa idea "ni se le ha pasado por la cabeza", al tiempo que apela a su arraigo, que justifica en que es español, tiene su domicilio familiar y actividad en Madrid, está casado y es padre de dos hijos.



El abogado parafrasea a un jurista afirmando que "toda fuga supone para el huido muchas privaciones y grandes sacrificios. La ausencia del lugar donde habitualmente se vive, el abandono del centro donde mantienes tus relaciones, el voluntario extrañamiento de tu patria, la pérdida de la tranquilidad". Distinto es el caso, añade acto seguido, del "vagabundo que nada posee, que carece de hogar, de arraigo y de afecciones familiares".



El riesgo de fuga es todavía menor, dice el escrito, "cuando existen y posee expectativas razonables y verosímiles de que el desenlace procesal de su causa sea nítidamente más favorable de que el provisionalmente se dice". "O sea, que junto al fuerte arraigo familiar de Luis Bárcenas en España, existe una incertidumbre real" de que el extesorero sea absuelto o que la pena que finalmente se le imponga sea de corta duración, asegura el abogado, por lo que es "irrazonable" que no acuda ante el tribunal cuando sea llamado. Sobre si el juez pudiera decidir dictar prisión bajo fianza para el extesorero, Gómez de Liaño recuerda que no pueden pagarla ni él ni su mujer, ya que tienen sus cuentas corrientes bloqueadas y sus bienes embargados.



El abogado también alega que el pasado 15 de julio su defendido ofreció datos "más que relevantes" para la investigación cuando confesó al juez la veracidad de la contabilidad B en el PP y entregó los papeles originales de la misma.



Por todo ello, solicita al juez Ruz que deje en libertad incondicional a Bárcenas, convicto en la prisión de Soto del Real, o que le aplique las medidas cautelares de comparecer en el juzgado -incluso diariamente-, prohibirle salir de España y ausentarse de su lugar de residencia y retener su pasaporte. Bárcenas ya recurrió ante el juez y en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional su prisión unos días después de ingresar en la cárcel, y ambos rechazaron su petición.