Bárcenas insiste en que los ordenadores destruidos en el PP eran suyos y contenían información sensible

Luis Bárcenas insiste en que los ordenadores que estaban en la sede del PP y que fueron destruidos eran suyos: "siempre fueron mios". El ex tesorero del PP declara como testigo este jueves en el juicio por la destrucción de los discos duros donde, según Bárcenas, guardaba información sobre campañas electorales y la caja B del PP.

Ha explicado que los dos portátiles que usaba en la sede del partido "estaban en mi casa cuando estaba en mi casa y en Génova cuando estaban en el partido". Y asegura que se los compró con su dinero, que el jefe informático le hizo la gestión de ver dónde donde los podía adquirir.

"Yo acudía a la Sala Andalucía de Génova un mínimo de tres veces por semana y ahí tenía muchas reuniones", ha explicado. Ha dicho que con Rajoy "quedé a disposición del partido y por eso tuve despacho y secretaria".

Dice que siempre mostró interés en los ordenadores. "Yo sabía que no estaban en las cajas. Me dijeron que no me los daban porque eran del partido". Y dice que el quería los ordenadores para recuperar la información que había dentro, pero que no tenía intención de hacer pública esa información.

En uno de esos dispositivos, en un Apple, dice que había documentos escaneados de rcibos: "Complementos de información de los papeles hasta 2008, que no tenía soporte documental, la suscripción de acciones de Libertad Digital, campañas".

Ha explicado que cuando trabajaba en la sede del PP " nunca trabajaba en red. Normalmente no hacia copia de seguridad en el ordenador de sobremesa. En 2002 tengo por primera vez pagado por el partido un Aplle de sobremesa".

Su versión contrasta con la de los tres antiguos dirigentes del PP acusados y de la letrada que representa al partido, también acusado, que insisten en que los ordenadores eran del partido, que no tenía nada archivado, pero que se borraron por protocolo.