El PP de Barcelona abandona un acto por una versión del 'Padrenuestro' sexual

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, ha abandonado el acto de entrega de los Premis Ciutat Barcelona presididos por la alcaldesa de la Ciudad Condal, Ada Colau, en señal de protesta por un poema leído durante el acto y que él ha considerado ofensivo.



En concreto, durante el acto de entrega, la poetisa Dolors Miquel ha leído el poema 'Mare Nostre', que incluye fragmentos como 'Sea santificado vuestro coño', 'Hágase vuestra voluntad en nuestro útero' y 'No permitáis que los hijos de puta aborten el amor y hagan la guerra".



El dirigente popular ha censurado el contenido del "para algunos poema" leído durante el acto y ha criticado que el mismo falta al respeto y ha sido recitado "cual nueva versión del Padrenuestro", por lo que ha abandonado la sala.



"No es un tema de creencias religiosas sino de respeto, y aquí ha faltado cuando se recitaba cual nueva versión del Padrenuestro. Con los católicos se atreven a todo, pero seguro que su libertad no la ejercen igual mofándose del Islam o los musulmanes", ha lamentado Alberto Fernández.