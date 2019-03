Barberá reprocha al juez Castro "falta de rigor" por "falsedades determinantes"

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha recriminado al juez que instruye el caso Nóos, José Castro, su "falta de rigor" y ha dicho que en su escrito razonado hay "alguna falsedad determinante" y "juicios de valor" que ve "impropios" en una exposición para pedir que se investigue un posible delito.



Barberá se ha expresado así tras conocer que Castro ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana una exposición razonada en la que el juez ve indicios de falsedad documental, prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude a la administración en su actuación en relación con el caso Nóos.



La alcaldesa, que ha salido del pleno para hacer una comparecencia pública, ha asegurado que "desde el máximo respeto a la justicia y desde la discrepancia" ha asistido con "sorpresa" a la redacción de este escrito que, según ha dicho, le permite ratificarse "de forma clara" en todos sus argumentos.



Barberá ha señalado que el texto "falta a la verdad" cuando afirma en su cuarta página que la Fundación Valencia Convention Bureau está "participada mayoritariamente por el Ayuntamiento de Valencia", y ha negado que asistiera un día concreto a una comida en la Zarzuela con los responsables del Instituto Nóos porque ella, ha dicho, no puede "estar en dos sitios a la vez".



"En este auto hay alguna que otra falsedad determinante y algunos juicios de valor que no son propios de articular en un escrito de petición de investigación por posible delito. No caben. Caben las pruebas para aportarlas para que se investigue", ha afirmado. Según Barberá, en el escrito "no hay ninguna acusación" contra ella "sino la petición de que se investigue por esos posibles delitos" y queda a "disposición de la justicia en el procedimiento que se tiene que llevar adelante".



Barberá, que ha recordado que comparece "voluntariamente" como "siempre", ha comentado que el texto razonado cuenta con 70 folios y solo cuatro se refieren a ella y que según el juez, los convenios los firmó la Fundación Valencia Turismo, lo que a su juicio "demuestra" que ella "ni ha firmado ni votado ni decidido nada". La alcaldesa ha recordado que la Fundación es un ente cultural privado de promoción "y eso no se ha tenido en cuenta en el escrito razonado", así como que el Ayuntamiento solo tiene un 38 % de participación en ella.



Ha enumerado algunos de los que considera juicios de valor que incorpora el texto, como decir que la supuesta comida en la Zarzuela era para conseguir un "mayor impacto psicológico" hacia ella. "Sentarme con -Iñaki- Urdangarin no me impacta", ha afirmado, a la vez que ha recordado que durante veintidós años ha tenido "el honor de estar con los máximos mandatarios nacionales e internacionales" y ha negado que en esa supuesta reunión hubiera ninguna adjudicación.



Ha añadido que el magistrado "insiste" en hablar de la supuesta comida en la Zarzuela el 29 de enero de 2004 porque toma como prueba correos electrónicos de Diego Torres, exsocio de Urdangarin. "Es falso que yo estuviera el día 29 en la Zarzuela", ha aseverado, mientras mostraba noticias de prensa y fotografías de entonces que acreditan su agenda en Madrid los días 28 y 29 relacionadas con visitas a Fitur en ambas jornadas y reuniones para buscar financiación y patrocinadores para la Copa del América.



También ha recriminado que haga juicios de valor respecto a que está "muy agradecida a la colaboración de Urdangarin" y que se "doblegaron a las exigencias del duque" y ha recordado que el propio presidente del Comité Olímpico Internacional avaló que se hicieran actos de promoción deportivos. "Cuando hablé con Urdangarin era vicepresidente del COE, olímpico medallista y con grandes relaciones, y vino a hablar con nosotros con una fundación sin ánimo de lucro. Eso no es delito", ha apostillado.



Barberá ha negado que haya habido "desviación de poder" porque los convenios los firmó una fundación privada, y ha advertido de que se está hablando de "cosas serias por las consecuencias" que pueden tener para ella y "muchos otros" y se "está jugando con el honor de una persona a través de juicios de valor".