Baños insiste en que la CUP no investirá a Mas: "No nos movemos"

La CUP ha comunicado a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que no apoyará una investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat, como ha declarado su líder parlamentario, Antonio Baños, tras reunirse con ella dentro de la ronda de contactos institucional que Forcadell ha iniciado con los grupos de cara precisamente al pleno de investidura.

Baños -junto a la diputada Anna Gabriel, que también ha estado en la reunión- ha reiterado que los diez diputados de su grupo no votarán a Mas, y ha confiado en encontrar otro candidato que genere más consenso: "Entre votar a Mas y descarrilar el proceso hay un amplio espacio político en el que las soluciones son favorables para todos".



"Queremos nombres de consenso que puedan dar la sensación de que se ha pasado una pantalla y no seguir con nombres del pasado", ha dicho Baños, y ha añadido que los independentistas tienen ahora un proyecto político estimulante aunque difícil, y ha defendido que ese proyecto será mucho más sólido si incluye nombres nuevos.



Sobre la reunión, de más de una hora, ha negado haber propuesto a Forcadell un candidato, y ha dicho que en las negociaciones postelectorales ya se han planteado "soluciones de consenso sólidas", aunque no ha concretado.



Baños ve "irrelevante" si su grupo se abstiene o vota en contra de Mas si finalmente éste es el candidato propuesto a la Presidencia, porque los votos negativos a la investidura que suman C's, PSC, PP y SíQueEsPot (63) serían superiores a los 62 de JxSí.