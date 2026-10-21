Feijóo promete rebajas de impuestos a los jóvenes que compren una casa y construir un millón de viviendas si gana el 29N

Los detalles El líder del PP ha dicho que Sánchez ya "no quiere hablar" de vivienda pese a ser la "coartada" para convocar los comicios, y se ha comprometido -si gana las elecciones- a aprobar en sus primeros cien días en la Moncloa la ley del suelo, la ley antiokupación y la ley de propiedad horizontal.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, prometió implementar "la mayor ayuda de la historia" para que los jóvenes puedan comprar una vivienda si gobierna tras el 29N. Propone bonificaciones en el IRPF, deducciones fiscales, avales y aplazamientos de impuestos durante la hipoteca. En un evento en Sevilla junto a Juanma Moreno, Feijóo criticó a Pedro Sánchez por no abordar el tema de la vivienda y prometió aprobar leyes relacionadas en sus primeros cien días en el gobierno. Además, se comprometió a construir un millón de viviendas y a reformar la Ley del Suelo. También propone medidas fiscales para inquilinos y propietarios, buscando evitar enfrentamientos y proteger a ambas partes.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles que si gobierna tras el 29N los jóvenes contarán con "la mayor ayuda de la historia" para comprar una vivienda, y para ello pondrá en marcha medidas como bonificaciones en el IRPF, deducciones fiscales, avales y aplazamientos de impuestos durante la hipoteca.

En la clausura de un acto en Sevilla sobre vivienda junto al presidente andaluz, Juanma Moreno, Feijóo ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya "no quiere hablar" de vivienda pese a ser la "coartada" para convocar los comicios, y se ha comprometido también a aprobar en sus primeros cien días en la Moncloa la ley del suelo, la ley antiokupación y la ley de propiedad horizontal.

El líder popular ha reiterado su compromiso de construir al menos un millón de viviendas si logra gobernar, una promesa que se ha plasmado en su 'Contrato con España' presentado esta semana.

"Si los españoles nos dan la confianza, los jóvenes tendréis la mayor ayuda de la historia para comprar una vivienda, y esa ayuda es que podáis emplear el fruto de vuestro trabajo en comprar una casa", ha asegurado Feijóo, quien ha añadido que serán medidas concretas para menores de 40 años que adquieran por primera vez una vivienda, de forma que no caigan "en la desesperanza y en la desolación".

Ha subrayado que si el joven entra en el mercado laboral se le va a ayudar para que pueda ahorrar por dos vías: con bonificaciones en el IRPF durante los primeros cuatro años de cotización, y con una "hucha hogar joven", una cuenta en la que se podrá deducir por las aportaciones y no pagará impuestos por los rendimientos.

Si no ha podido ahorrar para la entrada, se le ayuda con avales hasta el cien por cien del valor de la vivienda frente al banco; y hasta los 40 años, para primera vivienda, se rebajará el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el IVA un 60 %, ha explicado.

Otra medida será que en el momento de la compra de la vivienda el joven no pagará ningún impuesto y Hacienda le permitirá aplazar los impuestos durante todo el tiempo que dure la hipoteca.

El ejemplo gráfico de esta propuesta es que un joven que, tras cinco años de trabajo, compre una vivienda a un precio medio de 250.000 euros se puede ahorrar entre 25.000 euros en impuestos y necesitaría 50.000 euros menos para firmar la hipoteca, ha explicado Feijóo, quien ha advertido que "esta es la forma de comprometerse".

El líder popular ha denunciado que el Gobierno de Sánchez "le ha robado a los jóvenes el futuro y la esperanza" hasta el punto de que "hay dos generaciones de estafados a los que debemos devolver la ilusión", y ha señalado que el PP no quiere una juventud "frustrada" porque representan el presente y el futuro de España.

Tras asegurar que el PP no ha tenido que improvisar las propuestas de vivienda ante la convocatoria de las elecciones, Feijóo ha indicado que mientras su partido "ofrece" viviendas a los ciudadanos, la izquierda "les tiene en la calle protestando", y lo que se debe hacer es que estos que ahora protestan tengan vivienda en la nueva legislatura.

Reforma de la Ley del Suelo y medidas para propietarios e inquilinos

El presidente del PP ha apostado por modificar "de forma urgente" la Ley del Suelo, simplificando todos los trámites -desde un plan sectorial hasta un permiso de ocupación, un permiso de actividad o una licencia previa-, instaurando el silencio administrativo positivo 90 días.

Tras avisar de que se niega a participar en un nuevo enfrentamiento entre propietarios e inquilinos y dividir a los españoles "también a costa de la crisis de vivienda que ha creado el Gobierno", el líder popular ha aclarado que es "compatible" dar seguridad jurídica a los propietarios y proteger al inquilino.

Por tanto, el PP propone que a aquellos alquileres que tienen que renovarse próximamente se les concreten deducciones fiscales para inquilinos y propietarios que prorroguen sus contratos hasta tres años con subidas de la renta por debajo del índice de precios al consumo (IPC).

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