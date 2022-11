A pesar de la lluvia de críticas que ha recibido en las últimas horas, Isabel Díaz Ayuso no rectifica y ha vuelto a apostar públicamente por la atención sanitaria a través de videoconsultas. "No parece que sea tan mala idea teniendo en cuenta que la telemedicina es parte del futuro sanitario", ha asegurado la presidenta de la Comunidad de Madrid, subrayando que, aunque los pacientes "tienen que tener un trato directo" con los profesionales de la salud, este seguimiento "es el futuro".

"Me parece muy oportuno que pueda seguir con una atención digitalizada. (rechazarla) Sería poner puertas al campo y decir que no a los avances de la tecnología", considera la dirigente madrileña, que cree que este modelo "no va en detrimento de la calidad". Y ha precisado: "No denosta la medicina del futuro y sí ayuda a reforzar el sistema sanitario". En esta línea, Ayuso ha cargado de nuevo contra los sanitarios críticos con la situación del sistema de salud madrileño.

Para la presidenta, hay "dos circunstancias diferentes: la de los médicos que están en su perfecto derecho a reclamar mejoras laborales y la de la batalla política". En este punto, cree Ayuso que la oposición en la Asamblea de Madrid "está a la desesperada". "Hemos visto cómo el Gobierno central usaba hasta gráficos para hacer propaganda contra Madrid, o cómo la líder de Más Madrid, que es quien está instigando estas huelgas con su sindicato, llama a estallar el sistema público", ha denunciado la dirigente popular.

Ayuso no tiene dudas de que son estos quienes "quieren reventar la sanidad". En contraposición, asegura que su deseo es mejorar el modelo sanitario madrileño: "Lo único que quiero es que las cosas vayan bien, que los médicos estén mejor y atendamos a los problemas del sistema público sanitario en España". Este martes, García, líder de oposición en Madrid, denunciaba con una 'performance' lo que calificó de "otra chapuza" de la gestión de Ayuso en esta materia.

En una rueda de prensa celebrada en la Asamblea, la dirigente de Más Madrid apareció con una tablet a través de la cual emitió un mensaje de denuncia grabado en vídeo mientras ella permanecía en silencio mostrando dichas imágenes, en las que decía lo siguiente: "Esta no es una manera de dar una rueda de prensa de la misma manera que no es manera de que te atiendan en urgencias. Si vas a Urgencias y te atiende un plasma, y no un médico, lo que se llama es 'telechapuza'".