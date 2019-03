La Audiencia de Valencia reabre la investigación del accidente del metro

La Audiencia Provincial de Valencia ha reabierto el caso, atendiendo de esta forma la petición de la fiscalía. Los magistrados no sólo enmiendan el auto de la jueza instructora que rechazaba reabrir el caso. También le imponen las diligencias que debe seguir a partir de ahora. Según la Audiencia existen novedades que justifican una nueva investigación, que los peritos no analizaron en su día. El programa Salvados de la Sexta sacó a la luz nuevos testimonios que, cuando se decidió el archivo de la causa, no se habían tenido en cuenta.

