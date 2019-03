La Audiencia Nacional se niega a desbloquear las cuentas de Bárcenas para pagar su defensa

La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechaza así el recurso de apelación que interpuso el extesorero contra el auto dictado el pasado 29 de septiembre por el juez instructor, Pablo Ruz, en el que se denegó esa petición por el presunto origen ilícito de su dinero y la posible existencia de "un elevado patrimonio" que mantiene "oculto". En su auto, la Sala señala además que, de no poder costear las minutas de su defensa, "no atenta contra el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo que tenga que nombrarse" a un abogado de oficio "cuando se han agotado las posibilidades de encontrar alguno de su máxima confianza que acepte ejercer su defensa".



El tribunal -Ángela Murillo (presidente), Juan Francisco Martel (ponente) y Carmen Paloma González- recuerda además que los argumentos para desestimar su petición ya fueron esgrimidos por esta misma Sala en otras dos ocasiones anteriores. Una de ellas fue cuando Bárcenas pidió disponer de 5.000 euros de sus cuentas en Suiza para pagar tasas judiciales en ese país y la otra cuando solicitó también desbloquear sus cuentas suizas para el pago de 115.447 euros en impuestos de una de sus empresas.



Esta vez, la defensa del matrimonio, que ejercen Javier Gómez de Liaño y Dolores Márquez de Prado, planteó tres motivos de recurso al auto de Ruz. Esos motivos eran su derecho a ser asistidos por letrados de su libre elección, que la supuesta existencia de un elevado patrimonio oculto "es muy endeble y no rebasa la mera conjetura o sospecha" y, por último, la necesidad de compatibilizar la intervención del patrimonio de ambos con la protección de sus derechos de ser defendidos por quienes ellos designen libremente.

Cuando Ruz rechazó desbloquear las cuentas para pagar la defensa de Bárcenas y su mujer, el letrado Gómez de Liaño anunció que agotará la jurisdicción ordinaria con el fin de llevar este asunto al Tribunal Constitucional para que dirima "el problema que supone la defensa de un imputado con las cuentas bancarias bloqueadas". Ruz reclamó a las autoridades de Suiza el bloqueo de las cuentas a nombre de las empresas del extesorero del PP para garantizar la cobertura de la fianza de 43 millones de euros que le impuso para hacer frente a la responsabilidad civil que pueda derivarse si es condenado.