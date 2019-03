La Audiencia Nacional mantiene la prisión de Bárcenas por persistir el riesgo de fuga

En su auto, la Sala ha tenido en cuenta las numerosas cuentas bancarias de Bárcenas en el extranjero que reflejan "la recientemente conocida, intensa, opaca y críptica actividad negocial" del extesorero. Ha valorado por ello la gran capacidad de disposición de fondos de Bárcenas, lo que incrementa el riesgo de fuga.

La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ratificado la prisión incondicional del extesorero del PP Luis Bárcenas, que decretó el 27 de junio el juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, al entender que persiste el riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y reiteración delictiva.



Esta circunstancia hace "evidentes" los contactos del extesorero "con personas que pudieran facilitar su sustracción a la acción de los tribunales, debido a las relaciones opacas y oscurantistas en las que desarrolla sus actividades", lo que "acrecienta sobremanera en estos momentos el riesgo de fuga".



Por todo ello, la Sala -compuesta por Ángela Murillo (presidenta), Juan Francisco Martel (ponente) y Carmen Paloma González- sostiene que la prisión es necesaria y que se cumplen "sobradamente" todos los requisitos para mantenerla: riesgo de fuga, destrucción u ocultación de pruebas y reiteración delictiva.



Se trata de "riesgos serios, intensos, con un alto grado de verosimilitud", destaca el auto, que recuerda en este sentido que Ruz está aún pendiente de conocer el resultado de comisiones rogatorias a Estados Unidos y Reino Unido que podrían "arrojar luz acerca del origen o destino de fondos relacionados con las cuentas bancarias" de Suiza.



El tribunal valora por el momento "la gran capacidad de disposición de fondos de procedencia no aclarada" del extesorero, que "a lo largo del tiempo se han ido extrayendo y distribuyendo hacia otras cuentas bancarias de otros países".



Conforme avanza la investigación, añade el auto, se han unido nuevos delitos que "se han venido conociendo recientemente porque la falta de transparencia por la que se ha regido su conducta ha impedido el conocimiento de sus actos, que van saliendo a la luz lenta e inexorablemente, según avanzan las actuaciones de comprobación delictiva".



"Como nítida muestra del carácter no estático sino dinámico del procedimiento penal de que se trata, acontecimientos procesales recientes han venido a poner de relieve el aumento de aquellos riesgos de sustracción a la acción de la justicia" que "sin duda alguna no pueden ser sustituidos en la actualidad por medidas cautelares menos aflictivas".