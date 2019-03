Asuntos Internos interrogó en secreto a los agentes de la UDEF que investigan la trama Gürtel

Hasta 10 agentes de la UDEF, según eldiario.es, han tenido que dar explicaciones a otros policías, a los de Asuntos Internos por sus investigaciones sobre el caso Gürtel, y la financiación del Partido Popular. Un hecho complicado para cualquier agente en ejercicio.

Desde la propia policía niegan esos interrogatorios, aseguran que no existen. Sin embargo, eldiario.es publica que se han producido en febrero, y a espaldas del juez que lleva el caso, Pablo Ruz. Una forma de presionar a la UDEF, asegura eldiario.es, y no es la primera vez, añaden desde IU. "El Gobierno ha intentado desde el primer momento de la investigación del caso Bárcenas y del caso Gürtel cargarse la dirección de la UDEF", ha asegurado Gaspar Llamazares, en 'Al Rojo Vivo'.

"Esperamos y deseamos que el Ministerio del Interior no use a la unidad de Asuntos Internos para presionar a nadie, porque no es su función", ha explicado Daniel Rapado, portavoz del sindicato SUP.

La brigada de Asuntos Internos sólo actúa si hay indicio de delito en la conducta de un agente, por ejemplo, en el caso de una filtración a la prensa.

Los agentes de la UDEF, que según eldiario.es son investigados por Asuntos Internos tienen pendiente ahora un informe crucial: el de los pagos de las obras de Génova. Un informe clave para acreditar si en el PP funcionaba una caja B.