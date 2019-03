La Asociación de Víctimas del Metro de Valencia piden respuestas para todas las tragedias con la creación de la plataforma 'Revés'

Las Asociación de Víctimas del 3 de julio ha vuelto a concentrarse en la plaza de la Virgen de Valencia para recordar que ocho años después del accidente de metro que costó la vida a 43 personas, siguen sin respuestas, y para mostrar su apoyo a las víctimas de otras tragedias por las que, según denuncian, nadie ha asumido responsabilidades.

Como cada día 3, y con éste suman 94, familiares de las víctimas así como centenares de valencianos han llenado la plaza de la Virgen para recordar a los 43 muertos y 47 heridos del accidente ocurrido en 2006, que Jordi Évole analizó en un programa de Salvados: 'Los olvidados', y denunciar la falta de respuestas ofrecidas por la Administración autonómica.

En el manifiesto preparado para esta concentración, se recuerda que el 24 de julio se cumplió un año del accidente del Alvia en Santiago, un siniestro que, según han destacado, guarda "demasiadas similitudes" con el ocurrido en Valencia el 3 de julio de 2006. Han asegurado que en ambos casos existían denuncias anteriores sobre la peligrosidad de la curva, la respuesta de la empresa ha sido "escurrir el bulto y echarle la culpa al conductor", y los políticos han mantenido un mismo guión, que consiste en decir "yo no tengo nada que ver".

Sin embargo, han añadido, estas dos tragedias "no son las únicas que van acompañadas de lucha y reivindicación", y han destacado que este también mes se cumple el sexto aniversario del accidente de Spanair, que causó 154 muertos y 18 heridos, y que se cerró sin "sin juicio que depurara responsabilidades". Han mostrado además su cariño hacia los familiares de las víctimas del Yack 42, quienes "a la pena por la pérdida de sus familiares tuvieron que añadir el dolor de no saber con certeza dónde están sus cuerpos", y hacia los familiares de las víctimas del Madrid-Arena, "que ven como los responsables se libran de pagar por ello". "Esto es lo que pasa cuando los ciudadanos nos enfrentamos a la Administración, que el pez grande se come al chico", y han recordado que más de ocho años después del accidente de Valencia, los familiares de las víctimas del siniestro de Valencia siguen esperando respuestas.

En este sentido, han destacado la importancia del nacimiento de 'Revés', una plataforma en la que todas estas asociaciones están trabajando juntas para crear un Estatuto de Ayuda a las Víctimas de Grandes Tragedias, ayudarse con sus experiencias y luchar para que los responsables de todas estas muertes asuman su responsabilidad.