Es imposible decir que la vida ha seguido con normalidad para los supervivientes y familiares de las víctimas de aquellos terribles atentados del 11 de marzo que cumplen veinte años. Ni el paso del tiempo aminora lo sobrecogedor de sus testimonios, que en este 11M han compartido con laSexta.

Una de ellas es Ángeles, quien recuerda la dureza del reencuentro con su hijo, superviviente de las explosiones: "Cuando le vi fue lo más terrible de mi vida, no sabía donde tocarle", expresa. Adrián, su hijo, había tenido que arrastrarse entre cadáveres y un amasijo de hierros hasta consguir salir del tren, llegar a las vías y llamar a su madre: "Me dijo 'mamá no te preocupes estoy bien, pero por favor ven que necesito que estés conmigo'".

Veinte años después, sigue quebrándose al recordarlo, pero también recuerda a otras víctimas: "Yo tengo la suerte de que él está, pero hay 192 personas que no", señala.

Por su parte, Paula recuerda el enorme silencio que continuó a la explosión que le reventó los tímpanos: "A los segundos explotaron los otros vagones, fue cuando la gente empezó a salir corriendo", recuerda.

Peor suerte corrió el hijo de Eulogio, Daniel Paz Manjón, de 20 años. Tras recorrer varios hospitales y la estación de El Pozo, acabaron en Ifema donde recibieron la fatal noticia: "Fue una noche dura, cada cierto tiempo se oía el grito de una familia". El dolor de las víctimas sigue tan vivo 20 años después.