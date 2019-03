Artur Mas: "Si el pueblo catalán vota libertad, Cataluña será libre"

Durante su intervención en el Día del partido, Mas ha rechazado que Cataluña quiera levantar fronteras, ha denunciado "la incomprensión y la intolerancia de aquellos que levantan muros para que Cataluña no pueda desarrollarse con normalidad desde el punto de vista de su idioma propio, que no es otro que el catalán" y ha instado a los asistentes a "no hacer caso" de las advertencias y la "campaña del miedo" procedentes de España y algunos estados europeos.