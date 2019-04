Artur Mas apuesta por desobedecer al TC para celebrar el referéndum y quiere adelantarlo: "Antes de septiembre"

Artur Mas augura lo que pasará en los próximos meses: convocarán un referéndum y el Tribunal Constitucional lo anulará. Y en ese momento, apunta el expresident de la Generalitat, "habrá un choque de legitimidades".

Llegados a ese punto podrían desobedecer, considera Mas, porque ahora decide el Constitucional: "Habrá un momento en que eso ya no será así. Si no, no se superará el 'statu quo'".

Por ello, asegura que habrá consulta soberanista que incluso puede darse antes de lo previsto. "En torno al verano, antes de septiembre podría ser", apunta el exdirigente. Adelantarlo sería su respuesta a la posible inhabilitacion de cargos.

A ello contesta el Gobierno: la fecha da igual, seguirá siendo ilegal. "Es exactamente igual de inconstitucional. Bailan al son de la música de la CUP", ha señalado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

De cara a la independencia, avisaban. Según palabras del exsenador de ERC, Santiago Vidal, que están todos "fichados". Algo que Mas no niega, aunque matiza: "Hay cosas que no siendo mentira hay que explicarlas de otra forma". Tienen los datos como cualquier otro gobierno, afirma, pero no los usan.