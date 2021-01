La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, explica la petición de su partido al Gobierno para evitar el confinamiento domiciliario "total y duradero". En una entrevista en 'El Periódico', Arrimadas aboga por "endurecer las medidas por consenso".

Sobre este acuerdo, Arrimadas defiende que "debe incluir ayudas directas a los afectados, aumento del teletrabajo, testeo masivo y aceleración de la vacunación". Afirma que su partido pensará en si una decisión es "correcta" o no a la hora de dar su apoyo a una formación o a otra.

"A veces tendremos que tender la mano a izquierda o derecha, proponer cosas que no son fáciles, otras diremos 'no, por aquí no paso'. Y luego está el reparto de los jueces... A mí Sánchez que no me llame para repartirnos los jueces. ¿La mano tendida para qué? Para hacer cosas buenas para España, sí, para hacer cosas malas para España, no", argumenta.

Para Arrimadas, "los privilegios a los políticos siempre generan problemas", refiriéndose a la opinión favorable de algunos ministros a los indultos a los políticos catalanes en prisión por el referéndum del 1 de octubre.

"¿Qué ganamos con indultarles? ¿Que lo vuelvan a hacer? Es decir, ¿alargar el procés? Por eso votar al PSC es, indirectamente, alargar el 'procés'", añade.