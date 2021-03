Inés Arrimadas se pronuncia por primera vez sobre la moción de censura registrada por Ciudadanos, con el PSOE, en el Gobierno de Murcia y en el Ayuntamiento de esa capital. Ha sido a través de un tuit pasadas las 14 horas.

"Llevamos meses intentando que el PP de la Región de Murcia cumpla el acuerdo para combatir la corrupción y el escándalo de las vacunaciones irregulares. Ha sido imposible. Abriremos una nueva etapa de regeneración liderada por las políticas de @CiudadanosCs".

El texto de la moción de censura al Gobierno regional de Murcia expone entre los argumentos de PSOE y Ciudadanos para desbancar al Partido Popular que "no han soportado la prueba de vivir en coalición", escriben.

Ambas formaciones ponen el foco en que llevan pidiendo al PP el listado de los altos cargos vacunados irregularmente desde "hace demasiado tiempo". También aluden a la cantidad de casos de este tipo conocidos en los últimos tiempos: "Casi diariamente estamos conociendo irregularidades. Políticos que se cuelan, descontrol en el proceso de vacunación, concejales que se vacunan. La vacunación irregular parece no tener fin (...) la confianza se ha roto", señalan.

"Si uno está abusando del poder público para obtener un beneficio privado, que no tiene por qué ser económico, es corrupción. Y el incumplimiento del orden de prelación constituye un abuso de poder", señalan en la moción, firmada por los 17 diputados del PSOE y los 6 de Ciudadanos, que suman 23 mayoría absoluta en la Cámara. "Llevamos desde Ciudadanos, también desde los partidos de la oposición", pidiendo el listado de altos cargos vacunados irregularmente y constituimos una comisión de investigación".

"Para colmo", añaden, "la Fiscalía ha encargado recientemente a la UFEF que chequee las adjudicaciones de cuatro concejalías del Ayuntamiento de Murcia desde 2016. "Y nuestro socio de Gobierno, regional y municipal, responde acusando, denunciando y espiando al denunciante. "Entenderán que la confianza se ha roto".

Ciudadanos acusa al PP de no saber convivir en coalición. "No ha soportado la prueba de vivir en coalición", dicen. "No cumplen los mandatos del Pleno, que le instan a cesar a un concejal que se ha colado en la vacunación. Tampoco dan cumplimiento al mandato de volver a la presencialidad escolar".