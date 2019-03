Anticorrupción no ve pruebas del cohecho denunciado por Bárcenas en Castilla-La Mancha

EL CASO PUEDE SER ARCHIVADO

La presunta entrega de 200.000 euros por parte de Sacyr para la campaña de María Dolores de Cospedal denunciada por Bárcenas no presenta pruebas de delito para Anticorrupción, una postura que puede conducir al archivo del caso. La Fiscalía no descarta que se donara el dinero, pero no cree que haya pruebas de que fuera a cambio de la adjudicación del servicio de basuras en Toledo. Pide por ello a Ruz que desimpute al exgerente del PP manchego José Ángel Cañas.