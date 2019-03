La Fiscalía encuentra "nuevos indicios" de blanqueo de capitales por parte de Rato

Cambio del criterio por parte de Anticorrupción en el caso Rato, que no se librará de seguir muy presente en la Audiencia Nacional. La Fiscalía si ve competente al tribunal designado para investigar al exvicepresidente del Gobierno.

Existen nuevos indicios de que Rato pudo blanquear a través de una sociedad propietaria de un hotel en Berlín. Eso defiende el informe de la Oficina Antifraude, cuyo máximo responsable lamenta la imagen del funcionario que cubrió a Rato en su salida de los juzgados. "No me gustó, pero el funcionario no hizo nada incorrecto".

Defiende el resto de su actuación en el caso después de que Rato tildara sus acusaciones de inconsistentes. Lo ciero es que las nuevas pruebas que apuntan al delito fiscal puede que aseguren al director de la Agencia Tributaria que la Oficina de Investigación ratifique sus acusaciones.

Al nuevo informe puede sumarse otro de la UCO, por lo que el cerco judicial en torno a Rodrigo Rato no dejaría de estrecharse a su alrededor.