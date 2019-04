Anguita declina cerrar la candidatura de Unidos Podemos en Córdoba

Julio Anguita no irá en las listas de Unidos Podemos después de que haya renunciado a cerrar la candidatura por la coalición en Córdoba. En declaraciones a eldiario.es, el excoordinador general de IU explica que hace días que comunicó su decisión a la directiva de Podemos en Andalucía.

Pablo Iglesias no pierde la esperanza de que Anguita cambie de opinión y asegura que intentará convencerle. "Me encantaría que cerrara la lista y hablaré con él y tratare de animarle pero Julia Anguita es un señor que no se deja presionar por nadie y decidirá él", ha declarado Pablo Iglesias para Aragón TV.