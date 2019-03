Ana Botella: "Fuencarral, Carabanchel y Hortaleza dejarán de tener estacionamiento regulado"

Parquímetros abiertos en canal, destrozados, quemados, zonas rosas en sustitución de las verdes y azules. Una guerra abierta, los vecinos de los barrios periféricos pidieron al entonces alcalde Gallardón que retirara los parquímetros desnudos, con camisetas, disfrazados de parquímetro, cantando. Una lucha que por agotamiento, que se ganó en Cibeles.

Y de repente, llega ella, Ana Botella, y 8 años más tarde entrega las armas. Ana Botella, Alcaldesa de Madrid dice "los distritos de Fuencarral, Carabanchel y Hortaleza dejarán de ser de estacionamiento regulado".

Barrio de Carabanchel (Madrid), Fuencarral, un pueblo anexionado a Madrid en los años 50, periferia pura. Ambiente obrero. Pero aquí, gracias al estacionamiento regulado, el botellín de cerveza sale a 2 con 20. Vanesa Corpas, Dueña de la cafetería Trébol: "Si sumas el parquímetro 1 euro más el botellín 1,20 ya son 2,20". Perdieron clientes cuando les pusieron zona verde. También la frutería, solo vienen clientes a pie. No hay clientes de coche. "Por no pagar no paran. A Fulano bajar la compra le cuesta 50 céntimos".

"No hay industrial ni nada aquí son todos residentes 24,60€ al año", "Que nos devuelven el dinero de lo que hemos pagado todo el año". Luis: "Nada, subir la compra nada más porque yo tengo garaje".

Jorge, objetor de parquímetro, desde 2006 sin poner ni uno. "A ver si me quitan también todas las multas que debo". " Si fuese una zona donde no hay sitio lo entendería. Pero aquçi tienes un sitio, aquí otro". Le ha salido por unos 200 euros. Los vecinos dicen que no es enecesario.



Ya fue promesa electoral de Miguel Sebastián en mayo de 2007 Candidato PSOE Alcaldía de Madrid: "Hoy quiero anunciar que la primera medida que tomaré como alcalde de Madrid va a ser la retirada de los parquímetros (asistentes aplaudiendo) de Fuencarral, Hortaleza, Carabanchel y de algunos de Tetúan y Arganzuela. Retirada de esos parquímetros que no sirven para arreglar el tráfico, para aparcar, que sólo sirven para recaudar, para sacar el dinero del bolsillo de esos vecinos."