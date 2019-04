La hermana de Barberá niega saber nada de las donaciones al PP valenciano en la comisión de investigación

La que fuera jefa de Gabinete del servicio de Alcaldía del Ayuntamiento de Valencia durante la etapa de Rita Barberá como primera edil, Asunción Barberá, funcionaria de carrera del consistorio y hermana de la exalcaldesa, ha asegurado en la comisión de investigación municipal sobre la operación Taula derivada del caso Imelsa, que no tenía "ningún conocimiento" de las donaciones que ediles y asesores del PP realizaron al grupo para la campaña electoral de 2015. El grupo 'popular' ha solicitado a la Junta Electoral la paralización de esta comisión hasta la celebración de las elecciones.

Así, ha afirmado que ha tenido constancia de ello "ahora", a partir de lo leído "en la prensa". Asunción Barberá ha destacado que ella no era ni ha sido "miembro del grupo municipal popular" y que es funcionaria de carrera desde hace 36 años. De ese modo, ha señalado, en respuesta a las preguntas de los representantes de los grupos municipales que conforman la comisión, que como funcionaria ha trabajado en la Alcaldía desempeñando las funciones de "jefa de gabinete" de este servicio.

Asunción Barberá, conocida como 'Totón', ha indicado, preguntada por la relación que mantenía Alcaldía con el grupo municipal del PP que ésta era "puramente administrativa" y que ella "en el funcionamiento interno del grupo no tenía nada que ver en ningún momento".

Igualmente, preguntada por las declaraciones efectuadas por una de las testigos del caso, que le atribuyó haber dicho que se "habían pasado" con las donaciones, ha dicho que eso es "rotundamente falso". "Yo eso, en la vida", ha apuntado.

La funcionaria ha resaltado que ella no está en el 'Caso Taula' y que no la ha llamado "ni la Policía ni la Guardia Civil ni el fiscal ni el juez". La Comisión, a la que no ha acudido el exvicealcalde Alfonso Grau que era quien estaba citado en primer lugar, ha comenzado con la protesta del abogado de 'Totón' por el hecho de que la comparecencia de su cliente fuese abierta y que pudiese verse vulnerado alguno de sus derechos.

Sin embargo, los miembros de la Comisión lo han desestimado amparándose en la condición de funcionaria de la hermana de la exalcaldesa pueda llevar una supuesta financiación irregular del PP.

El portavoz de València en Comú, Jordi Peris, ha asegurado que el PP "ha puesto trabas desde el principio" y que la propuesta es "inoportuna", y el de Ciudadanos, Fernando Giner, ha planteado que aplazarla una vez constituida es "complicado" y que podían haberlo propuesto antes para llegar a un acuerdo, pero ahora "toca comenzar".