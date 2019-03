Los alcaldes del cambio se unen al 'No en nuestro nombre', el 'No a la Guerra 2.0'

Han pasado más de 10 años desde que las calles de España se inundaban bajo el lema "No a la guerra", pero tras los atentados de París, el espíritu de este lema se ha reactivado.

En 2003 fue 'No a la guerra', y ahora en 2015 es 'no en Nuestro nombre'. Para el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, "la forma en la que debemos reaccionar a estos atentados tiene que ser pidiendo más paz, no más guerra".

Los llamados alcaldes del cambio ya han firmado un manifiesto en el que piden al Gobierno que no intervenga en Siria y que no se responda al dolor con más dolor, algo que para Ada Colau "no es algo utópico". Condenan los atentados, la islamofobia y la guerra, y la primera concentración será el sábado en Madrid donde quieren movilizar a toda la ciudadanía.

Pero al 'No en nuestro nombre' también se han sumado la cultura actores como Juan Diego boto, Alberto San Juan o Pilar Bardem, algunos de los cuales ya sujetaron pancartas hace una década.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, dice que su partido también saldrá a la calle porque "un manifiesto firmado por 'el kichi', Colau y demás tiene toda la confianza y Podemos tiene que estar donde esté la ciudadanía.

Sin embargo, para el PSOE no es el momento. Meritxell Batet cree que "se deben dar cuando toque, es decir, cuando se produzcan hechos que nos interpelen como sociedad y que nos llamen a manifestarnos. Por su parte, Pablo Casado lo tacha de irresponsable, porque "ese buenismo retrógrado de la izquierda no se acaba de enterar de que aquí hay buenos y malos, enemigos y aliados, asesinos y víctimas". A menos de un mes de las elecciones, parece que ninguno partido olvida marzo de 2004.