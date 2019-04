El alcalde de Granada y la concejal de Urbanismo presentan su dimisión

POR SU PRESUNTA IMPLICACIÓN EN UNA TRAMA DE CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

El alcalde de Granada, el popular José Torres Hurtado, ha dimitido junto a su concejal de urbanismo, Isabel Nieto. Ambos estuvieron detenidos varias horas por un presunto delito de corrupción urbanística y su partido, el Partido Popular, los había suspendido de militancia. Hurtado ha destacado que no quieren ser los causantes de una "no gobernabilidad de la ciudad". Explica que dejan a gente "sin ninguna imputación" aunque destaca que "eso no quiere decir" que sean "corruptos".