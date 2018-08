Albiol, sobre su encontronazo con Torra: "Le he dicho que sus declaraciones eran inadmisibles"

Las palabras del president de la Generalitat han levantado ampollas: se ha producido un encontronazo entre Albiol y Torra minutos antes del homenaje a las víctimas de los atentados en Cambrils.

Visiblemente serio, el president ha dejado con la palabra en la boca a Albiol que le recrimina: "Le he dicho que me parecía que esas declaraciones eran inadmisibles. Ha perdido las formas". Fuentes de la Generalitat consultadas por laSexta aseguran que ha sido el líder popular quien ha politizado este acto con sus reproches. Torra no ha querido referirse al enfrentamiento.

El presidente del PP, Pablo Casado, que era recibido entre pitos y aplausos, exige una respuesta De Sánchez a lo que consideran una amenaza por parte del Govern: "Que explique qué mecanismos jurídicos, constituciones o administrativos van a hacer para que no se tolere ese tipo de manifestaciones".

Mientras que desde PSC, no han querido ahondar en las palabras de Torra porque "es un día de reconocimiento y solidaridad con las víctimas y de reconocimiento a la tarea de los servicios públicos".

Si lo han hecho en Ciudadanos, le acusan de incrementar la tensión con este tipo de declaraciones y de no respetar a las víctimas: "Ni siquiera han sido capaces de aparcar en un día el procès" ha defendido Lorena Roldán. Un día de homenajes marcado por la tensión política.