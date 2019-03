Albiol: "Pese a contar con una mayoría parlamentaria, no hay una mayoría social ni de lejos"

PIENSA QUE SE VIOLENTA EL ESTADO DE DERECHO

El líder del Partido Popular en Cataluña, Xavier García Albiol, afirma que no se pueden permitir dejar el futuro de Cataluña en manos de proyectos rupturistas. Para el exalcalde de Badalona, el proyecto no es nada pacífico, porque violenta gravemente reglas básicas del estado de derecho. Además, avisa de que cuando alguien se tira a la vía del tren, no hay un choque, hay un suicidio.