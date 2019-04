Albert Rivera, sobre la hipotética oferta de Gobierno alternativo de Sánchez: "No he entendido eso"

EL DISCURSO DE PEDRO SÁNCHEZ NO HA PASADO DESAPERCIBIDO ENTRE LAS FUERZAS POLÍTICAS

El discurso de Sánchez, quien ha dejado caer la posibilidad de presentar una candidatura alternativa a Rajoy, no ha pasado desapercibido entre los políticos. No obstante, Rivera afirma no haber "entendido" esa interpretación.