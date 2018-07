Albert Rivera, a Rajoy: "Quien no puede limpiar su casa no puede limpiar España"

INSISTE EN QUE RAJOY NO PUEDE LIDERAR LA REGENERACIÓN

Ciudadanos ha dejado claro, desde hace días, su 'no' a PP y PSOE. Albert Rivera, desde el diario 'El Mundo', les envía varios mensajes. Al PSOE le pide que elija entre centralidad o populismo y ruptura, mientras que a Mariano Rajoy le dice que no puede apoyarle porque no ha liderado la lucha contra la corrupción.